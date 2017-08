Sospecha de niña que robó joyería de fantasía

Afectada cree que posiblemente fue enviada por una persona adulta

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un nuevo caso de robo cometidos por menores fue el que denunció públicamente la afectada Juana Contreras, quien se dijo afectada por el robo cometido por una menor de edad, quien sustrajo de su tienda miscelánea varios juegos de joyería de fantasía valuados en 350 pesos, la denunciante relató que lo más preocupante del asunto es que en apariencia la niña que cometió el robo era dirigida por una persona mayor de edad.

La quejosa vecina de la calle Guerrero y 24 de Febrero en la colonia Amalia Solórzano, señaló que la menor actuó primeramente acudiendo a su tienda, ahí preguntó precios específicamente por los objetos robados, observó también que la niña de aproximadamente 10 años cargaba un bebe menor de dos años, situacion que no pasó desapercibida, pero que no la hizo pensar mal cuando esta se retiró.

“Después que preguntó los precios, me dispuse a acomodar unas cosas en la tienda, fue cuestión de al menos 15 minutos que opte por voltear a donde estaba la joyería de fantasía pero ya no estaba, estoy segura que fue la niña quien lo robo, pero lo más extraño aun es que tengo toda mi vida viviendo aquí y con esta tienda, y casi conozco a toda la gente, pero a esa niña no, lo que me hace suponer que fue enviada por una persona mayor que la esperaba a algunos metros de aquí”, relató Juana Contreras.

La afectada hizo pública su denuncia para alertar a la Policía Preventiva para que cualquier acto sospechoso de mayores manipulando a niños para robar sean cuestionados, más aún cuando los mismos policías también conocen y detectan cuando la gente no es de aquí, propuso la denunciante.