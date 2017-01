Suma Tapia más de 10 detenciones arbitrarias

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Desde que llegó Miguel Ángel Tapia a Seguridad se han incrementado las quejas por abusos policiacos ante el Consejo de Seguridad Municipal, el cual solicitará al Alcalde José Isabel Sepúlveda vuelva a instalarse militares o la policía militar para brindar seguridad a los ciudadanos.

Lo anterior lo informó el presidente del Consejo de Seguridad Municipal, Carlos Enrique Campos, quién dijo han tenido quejas por más de una decena de ciudadanos que aseguran haber sido detenidos arbitrariamente por elementos de la policía.

“Queremos policías que tengan más flexibilidad con la gente, es una arbitrariedad, aquí se encuentran una persona a las 11 o 12 de la noche y ya la quieren levantar, caminar por las calles no es un delito, aunque venga tomado por que salió de la cantina, o no todos toman hay gente que viene de su trabajo a esas horas, es un abuso”, declaró.

Puntualizó que han sido varias las quejas que he recibido como presidente del Consejo de Seguridad Municipal, e incluso personas que los están amedrentando (los policías) igual que este caso, y no es posible, los policías dijo no tienen porque tomarse atribuciones que no les corresponde.

“Aunque se lo he pedido en reiteradas ocasiones, el Alcalde no ha convocado al Consejo de Seguridad y el Alcalde nos evade por la tangente, es letra muerta la seguridad en Castaños. No hemos tenido convocatoria al consejo, yo creo que en más de un año y medio”, puntualizó Campos.

Aseguró que los problemas de inseguridad y abusos se incrementaron desde que Tapia está al frente de la corporación, además de que este no tiene comunicación con el Consejo ni les ha rendido informes de resultados del trabajo realizado en materia de seguridad.

“No teníamos tantos problemas antes de que llegará Tapia o se hiciera la Policía Única, antes teníamos más contacto con el Capitán Gustavo y vamos a exigirle al Alcalde que se haga valer la autonomía municipal de acuerdo al Artículo 115 Constitucional y que regresen los militares a dirigir Seguridad Pública”, aseveró.