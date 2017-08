Surgen quejas contra SIMAS por altos cobros

Aunado a los altos cobros, denunciaron el mal trato que brinda Ignacio Ramírez, encargado de esa dependencia

ERIKA GONZÁLEZ / REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Habitantes de las Colonias, Héroe de Nacozari, así como de la Colonia Aviación, se quejaron por los altos cobros que les están haciendo SIMAS, pues tan sólo por pagar el agua, les cobran cerca de dos mil pesos.

El día de ayer, ambas personas, Daniel Hernández e Isabel Castañeda, coincidieron en la Presidencia Municipal, para exponer su queja de manera pública, además hablaron mal de Ignacio Ramírez, encargado de SIMAS en este Municipio, pues los trata muy mal.

“No sé qué está haciendo ese hombre ahí, ni siquiera se presta para hablar, no podemos hacer convenios, porque le habla a uno muy feo, no tiene trato ni tacto para nosotros los usuarios de este servicio y pues no recibimos la atención que nos merecemos, pues no venimos a pedir que se nos regalen las cosas pero tampoco a que se nos haga un cobro excesivo, por un servicio que no hemos recibido”, comentaron.

Destacaron que la queja la pusieron el día de ayer, con el Regidor de Agua y drenaje, quien verá qué es lo que hará para poderles ayudar, pues efectivamente, él corroboró que los cobros son muy altos en sus recibos y verán, qué es lo que está pasando, y encontrar una solución al cobro del servicio y evitar que este tipo de situaciones que efectivamente molesta a los usuarios, no se repita, e indagar porque aparecen con esa cantidad a pagar.

Ambas personas afirmaron, que no cuentan con fugas visibles, pero que la mayoría de las veces, que les llega el recibo de agua, siempre les llega muy elevado, por lo que esperan que les ayuden para que esta situación no se vuelva a repetir.