Urge a taxista conocer el aumento de sus tarifas

La Línea Radiotaximetros OcciPlus, solicitaron a la comisión de transporte que acelere el estudio de campo, para presentar ante el cabildo la aprobación del aumento a las tarifas en sus viajes

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- El Secretario General de la Línea Radiotaximetros OcciPlus Ramiro Ortiz Alvarado, urgió a los Regidores integrantes de la Comisión de Transporte así como al mismo Director Omar González Fermín para que den celeridad al estudio de campo que realizarían y de esta manera presentar ante el cabildo la aprobación del aumento a las tarifas en los viajes en que prestan sus servicios.

El líder adujo que los funcionarios no pueden ser irresponsable en sus labores y deben tomar en cuenta que ellos como concesionarios de los autos de alquiler si están respetando no aumentar los cobros, en espera de que sean las autoridades quienes autoricen primero, pero señaló que no se ve que tengan intenciones de hacer bien las cosas, pues ya tiene casi un mes que se dio el “gasolinazo” y las autoridades tienen en plan de retención su propuesta.

Ortiz Alvarado, señaló que con el aumento a la gasolina se dio también el incremento de aceite, de refacciones y muchas otros artículos de los cuales dependen para realizar su trabajo, expuso que si las autoridades quieren que respetemos las tarifas anteriores, deben también hacer lo propio para que den respuesta en su petición.

“Después de la última reunión en que se elaboró una minuta sobre los acuerdos, yo repartí a nuestros choferes una copia de esta, ellos están advertidos de las multas y sanciones que se aplicaran si hacen cobros indebidos en las tarifas del transporte, no es posible que nosotros si estamos cumpliendo y la autoridades tiene mucha lentitud en esta caso, en Monclova todo se hizo rápido con el aumento a las tarifas porque las autoridades de allá si le dieron importancia al caso,” externó el líder de los taxis OcciPlus.