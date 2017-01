Velan taxistas en favor de usuarios

Ramiro Ortiz Alvarado, Secretario General de la Línea Radio Taxis Occi Plus, se pronunció por un aumento que no afecte a la economía del usuario

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- El Secretario General de la Línea Radio Taxis Occi, Plus Ramiro Ortiz Alvarado, se pronunció por una aumento a las tarifas del transporte en autor de alquiler, pero que no afecte mucho a la economía del usuario coincidió con las autoridades en que aumentar 5 pesos por “banderazo” es mucho porque el litro de gasolina subió dos pesos, entonces el incremento que algunos líderes taxistas solicitan está muy por encima de la inflación y no sería justo para los clientes.

El líder de uno de los gremios de taxistas señaló que si esta en favor del aumento, pero este tiene que ser consiente, no se puede dar un incremento sólo por argumentos que no tiene un fundamento, dijo que trabajo hay para todos, sería muy contraproducente pedir un aumento excesivo y es entonces que obligarían a sus usuarios a cambiar de medio de transporte y usar los camiones colectivos por ser más baratos.

“Si queremos seguir teniendo trabajo no podemos exagerar, tiene que ser mediante un estudio, las nuevas tarifas deben apegarse a realidad, la comisión habrá de hacer su trabajo y una de las propuestas de punto de partida para el incremento es hacer una tabla de “carreras” pero conforme a kilometraje, no puede ser por una sola tarifa y ya” señaló en secretario de Taximetros Occi Plus.

Indicó que por lo pronto ellos respetarán las tarifas anteriores en espera de las nuevas que apruebe el cabildo, informó que tienen su base en la colonia Occidental pero atienden todos los servicios del municipio a través del teléfono de la base 6357207, invitando a los usuarios a comprobar que ellos si respetan las decisiones de las Autoridades Municipales.