Viola patrón derechos laborales de sordomudo

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- Los abusos cometidos por los patrones que no tienen registro de sus empleados, y que no respetan sus derechos laborales, mucho menos acatan lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, quedó de manifiesto ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gilberto Silva González, cuando le fue expuesto en la Presidencia Municipal de Frontera, el problema de una persona sordomuda que se accidentó en su centro de empleo, y hoy en día, su empleador, propietario de autolavado Pecina, se niega a cubrir los gastos, aparte de que no está afiliado al IMSS.

El afectado, Jesús Torres Cervantes, domiciliado en calle Oaxaca 207 de la colonia Occidental, a señas explicó al Funcionario, que en días pasados sufrió una caída de la rampa para automóviles, mientras hacia las actividades propias para lavar un vehículo, en el accidente sufrió un golpe en las costillas, en las que aparentemente una de ellas tuvo una fractura, además de diversos golpes en el cuerpo y en un ojo, el centro de lavado se encuentra sobre el Bulevar Juárez, justo en los límites de Frontera con Monclova.

Identificándose a través de su credencial de elector, el afectado indicó que su patrón de apellido Pecina, se negó a pagarle atención médica y salario, y aun no puede reintegrarse a sus labores; el Titular de la Junta local, tomó sus generales, y ordenó de inmediato un citatorio al señalado, a través de uno de los actuarios de la dependencia.

Silva González, expuso que tratarán de conciliar con el supuesto patrón para que cumpla a su empleado mediante la Ley Laboral y todas sus prestaciones, de no acatar los dispuesto por la Junta, habrá de hacer las notificaciones ante el área de Auditoria Patrón del IMSS, para denunciar las evasiones y abusos contra el trabajador que supuestamente lo señala, pues no recibió atención médica, porque no está afiliado a dicha institución.