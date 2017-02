Condiciona Balta su apoyo al PAN

Baltazar Cisneros dijo que Acción Nacional cometería un gran error si no asigna a Alfredo Paredes como candidato a la alcaldía

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

“Si no es Alfredo Paredes el candidato del PAN, no apoyaremos al partido”, afirmó el dirigente de la Asociación Lideres Sin Fronteras, Baltazar Cisneros Ortiz, dijo que Acción Nacional cometería un gran error si no lo asigna como candidato a la alcaldía.

En relación al tema, señaló que ha platicado con miembros de Acción Nacional, quienes están inconformes por la indecisión del Comité Ejecutivo Estatal.

“En estos momentos el partido pudiera estar cometiendo un error , que tendrá un costo político muy grande, quien esta posesionado en el momento porque estamos convencidos apoyar a personas no al partidos, y pudiera dar una buena batalla es el señor Alfredo Paredes, hay una corriente de opinión favorable en la ciudadanía”.

Sería un error del PAN desaprovechar la experiencia, el carisma y la aceptación que tiene con la ciudadanía, comentó Cisneros Ortiz.

“Como organización lo apoyamos a él, una persona joven con carácter poder trabajar en torno a la comunidad, además tablas suficientes para abanderar cualquier partido político”.

El gestor social, manifestó que hoy en día hay tanta inseguridad no sólo en Acción Nacional, para poder abrirse a presentar candidatos, saben en las encuestas ciudadanas, los candidatos independientes están creciendo van a la alza.

“Creo en estos momentos, deben lanzar buenos candidatos, no piensen en reglas internas, en Acción Nacional el más posesionado es Paredes, claro hay más gente con experiencia, pero desde el punto de vista sin ser del partido puedo asegurar que el muchacho es garantía de ser un buen candidato”.

El partido tiene que buscar la manera de ofertar buenos candidatos, que garanticen el triunfo, de por si se va complicar la elección, por el crecimiento de independientes, dijo.

“Si no es Alfredo Paredes la asociación no va apoyar al PAN, vamos apoyar a personas, no a partidos, si vemos que algún independiente o de otro organismo político cubre el perfil de ser un buen candidato, lo vamos apoyar”

Después de Alfredo no queremos otro candidato, el día que presentó su renuncia demostramos que hay poder convocatoria, acudieron más 800 miembros activos de la agrupación para apoyarlo.

Resaltó que en estadística, la asociación estaría aportando 3 mil 500 votos al PAN, pero sólo si es Paredes el candidato.

“Si Acción Nacional se equivoca y pone a otra persona no posesionada, retiramos el apoyo de manera inmediata”, agregó.