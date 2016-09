Optimismo en Gerardo Benavides

Pronostica una gran final

Juan Carlos Ortiz REPORTERO/ EL TIEMPO

Esta listo el equipo de los Pericos de Puebla, para su segunda final en tres años teniendo, al frente del equipo el Licenciado Gerardo Benavides, con quien platicamos el día de ayer sobre esta serie final que tendrá ante el equipo de Toros Tijuana.

Llegó un nuevo reto, la final de la Liga Mexicana, ¿Cómo llegan?

Así es un nuevo reto el equipo llega muy unido, muy fuerte, motivado, vamos contra un equipo muy fuerte una gran organización que sabe lo que quiere, un digno representante de la zona norte y pues, bueno, el béisbol da y quita veremos cómo nos va, será una gran serie y el público disfrutará de una gran final.

¿En esta temporada de los cuatro equipos que buscaron la gran final tres de ellos son nuevos en el béisbol?

Si fíjate tres dueños con ideas nuevas, con ideas diferentes, en lo particular muy consciente, que tenemos que ofrecer un buen espectáculo, para la gente y sobre todo a buen precio y de calidad, donde las familias pueda disfrutar y tener acceso a cosas a un precio justo y creo que es lo que a hecho Toros, Yucatán y Pericos y creo que estas tres nuevas visiones le han dado un nuevo toque a la Liga Mexicana y bueno nos tocó estar en los play off, finalmente Toros y Pericos estamos en la gran final.

¿Para esta temporada hemos visto mejores entradas será que la gente ya cree en Gerardo Benavides?

Si claro ha sido muy difícil, porque llegas a una ciudad nueva una ciudad que no conoces, que uno no entiende, uno necesita doblarse las mangas de la camisa para empezar para poder entender cuál es la esencia de cada ciudad.

Y después de dos años y medio empezamos a ver los frutos, con cinco llenos impresionantes, hoy por la mañana me informaron que se abrieron las taquillas a las diez de la mañana y ya no hay boletos para el tercero y cuarto juego en dos horas 12 mil y eso me da gusto por que empiezas a ver y a recoger lo que cosechaste, con unos costos que no rebasan los 150 pesos.

Y eso ha hecho que la gente regresé y no tanto que la misma crea en mí, pero que la gente entienda que el equipo es parte de ellos y que el equipo que los representa sea un digno equipo y creo lo hemos logrado.

¿La estrategia de poner camiones para los aficionados funcionó?

Si fíjate que entendimos que la problemática en Puebla, los trayectos son muy largos para asistir al estadio, por esos realizamos estudios de mercado, que nos permitieron entender cuál era la logística de los movimientos de la gente a ciertas horas entresemana así como en los fines de semana.

Y pudimos saber cuáles eran los horarios correctos para que la gente pudiera asistir, entendimos que es lo que quería la gente, sabemos que nos falta mucho, pero creo vamos bien creo la gente ya se siente integrada al equipo.

¿De la final que juego ante Diablos a esta que iniciara hoy ha cambiado algo?

La esencia no pero si ha cambiado mucho, sin demeritar al equipo del 2014, este es un equipo con mucha profundidad muy unido de grandes personalidades, pero muy humildes para jugar el beisbol.

Son muchachos, que quieren ganar y que están dispuestos hacer lo necesario para ganar y que un cuarto bat que no está acostumbrado a tocar la bola, un jugador que regularmente no se roba la base lo van intentar van a jugar un béisbol chiquito.

Pero también sabemos que el béisbol te da y te quita también sabemos que vamos con un equipo que también quiere ganar que regresó de un dos cero, para eliminar a otro gran equipo y eso habla de la profundidad del equipo rival.

¿Se cumplió el objetivo?

Yo creo que sí todos los equipos no lo decimos pero todos buscamos el campeonato, pero más bien todos queremos estar en la posición de poder ganar y Pericos, está en la posición de poder ganar y queremos ganar pero a veces el béisbol te dice lo contrario.

¿Qué les dice Gerardo Benavides a los jugadores antes de un juego?

Fíjate que son muy llegados a mi familia, a hora en Yucatán, baje dos horas tres a horas antes a platicar con ellos a “botanear” – tratar de relajarlos de sacarles esa presión, que disfruten ya que al final de cuenta ellos son los protagonistas uno no es el que juega.

Y me conocen también saben que cuando yo estoy callado saben que pocas palabras es mejor, pero me siento muy agradecido con ellos y orgulloso y que de alguna manera ellos representen a mi familia, con los Pericos de Puebla y no los cambiaría por nada del mundo y estoy orgulloso de ellos.

¿Por último en cuatro, cinco, seis o siete?

No me gusta decir en cuantos, pero creo será una gran final, son dos equipos con un picheo profundo, con un bateo muy bueno, pero creo que los aficionados van a salir ganando y pues que viva el beisbol van a ver una final distinta y muy intensa.