Piden taxistas botón de pánico

LIDIET MEXICANO/ REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.-Al igual que los taxistas de la Ciudad rielera que se encuentra dentro del área conurbada, los choferes de coches de alquiler del Municipio de Castaños solicitarán un botón de pánico en las unidades que esté conectado con las Autoridades Municipales para solicitar su intervención en situaciones comprometedoras.

Simón Chaires Colorado quien dice tener más de 10 años en el oficio, mencionó que es importante esta medida de seguridad en todos los taxis pues hoy en día no se sabe a qué circunstancias se vayan a enfrentar, pues la sociedad cada vez es más violenta.

Explicó que su propio hermano quien también es conductor de un taxi en la Ciudad, fue atacado 8 meses atrás por delincuentes, pues le quitaron su unidad y la abandonaron en praderas y hasta dos horas después fue recuperada la unidad por las Autoridades.

Dijo que lamentablemente las autoridades policiacas los involucran con las personas que traen artículos robados “hace poco llevaba un pasajero con artículos robados y no me había dado cuenta, yo sólo me presente ante la autoridad”.

“No podemos distinguir entre un pasajero con sus pertenencias a un pasajero con artículos robados por que no pueden exigirle la documentación” agregó el conductor.

El grupo de taxistas manifestaron que el botón de pánico sería algo importante para reportar las situaciones complicadas a la Policía Preventiva y así ellos puedan intervenir en las situaciones donde podrían resultar lesionados.

“Si un usuario nos pide que lo llevemos al Firsth Cash para empeñar algunas cosas, no le podemos pedir los papeles de los artículos. No nos incumbe, simplemente damos servicio” concluyó.