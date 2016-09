Una burla la visita de Trump

Líderes empresariales consideran no fue la mejor decisión tomada por Peña Nieto, ya que el candidato presidencial nuevamente se burló de los mexicanos

GUADALUPE PÉREZ/EL TIEMPO

Como una “falta de respeto al pueblo mexicano”, calificaron empresarios de la localidad la recepción que le brindó el Presidente Enrique Peña Nieto a Donald Trump, quién terminó burlándose de los mexicanos.

Ricardo Gutiérrez, presidente de CMIC señaló que él no estuvo al pendiente de las noticias relacionadas a la visita del candidato presidencial Donald Trump, sin embargo la mañana de ayer fue muy notorio en redes sociales, principalmente, los comentarios negativos en contra de la visita y la recepción que le brindó Peña Nieto.

“Yo la verdad no vi las noticias de su visita pero si note que hay muchos comentarios en contra y si creo que fue demasiado lo que se hizo, pero en fin, también creo que es una total falta de respeto el haberlo recibido, ojala y no gane el señor, tiene una actitud totalmente ofensiva hacia los mexicanos y los latinos que no debería ser, también creo que es una imagen que se ha puesto por publicidad porque si no fuera por sus comentarios racistas no sería tomado en cuenta”, declaró.

Por su cuenta el empresario y Presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Andrés Oyervides dijo que pese a que debe México tener correlación comercial con los líderes de otros Países, la atención de Trump es resentida por el pueblo mexicano.

“Como empresario lo veo como una estrategia para congraciarse del señor por sí llega a ganar, pero es parte de su campaña la cual ha sido muy ofensiva, no hay seguridad de que gane y a lo mejor no fue la mejor decisión tomada por Peña Nieto, sí creo que es considerado esto una ofensa para los mexicanos ya que finalmente Trump terminó burlándose diciendo que los mexicanos pagaríamos y construiríamos su muro”, concretó.