Comen? Sales : Lugares de Comida en Monclova

Genghis Khan Road Grill

Por: Ernesto Sifuentes

La comida Oriental siempre ha hecho presencia en la ciudad de Monclova, y establecimientos en que la venden hay muchos, pero es en Genghis Khan Road Grill el que desde que abrió sus puertas está teniendo gran aceptación entre sus clientes y gente que los visita por primera vez. Cabe resaltar que el chef Jhonny Diwata conoce de esta cocina al 100% ya que él ha radicado en varios países tanto de américa como de Asia y se ha especializado en la comida y cocina mongol. De igual manera se señala que el chef en mención fue el chef personal del presidente general de AHMSA Alonso Ancira Elizondo en su estadía en el país de YIsrael. Este restaurante cuenta con instalaciones propias y con un Food Truck. Todo lo que se sirve en comida es de acuerdo a las comandas que ustedes ordenan ya sé que cuenta con gran variedad en carnes como pollo, res, pescado, camarón. De igual manera en picantes y sobre todo verduras, así como diferentes pastas y arroz. Si usted visita o vive en Monclova no dude en llegar a este lugar ALTAMENTE RECOMENDABLE. Pero igual no me crea y compruébelo usted mismo.

Plaza Santa Mónica . Tel.. (866) 133 – 15 -32 Av. Nogal # 715 colonia Sta. Mónica frente al OXXO de la colonia FOVISSSTE.