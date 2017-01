“Deadpool”, la película más pirateada de 2016

La película no fue la única de superhéroes en el tope de la lista, ya que fue seguida por “Batman vs. Superman: El origen de la justicia” y “Capitán América: Civil War”

La película “Deadpool”, protagonizada por Ryan Reynolds, tuvo un 2016 marcado por varios logros. Se convirtió en el mejor estreno de una película para mayores de 17 años y en ser la cinta de la franquicia de los “X-Men” más taquillera, entre otros.

A eso, se le puede agregar uno más: fue la película más pirateada del año. Según los datos entregados por TorrentFreak, sitio que muestra las ficciones que más han sido descargadas ilegalmente en BitTorrent, la cinta del deslenguado superhéroe de Marvel se ubicó en la primera posición de la lista al ser la más descargada ilegalmente.

La película no fue la única de superhéroes en el tope de la lista, ya que fue seguida por “Batman vs. Superman: El origen de la justicia” y “Capitán América: Civil War”, en el segundo y tercer puesto, respectivamente. El ranking también incluye cintas como “Star Wars: El despertar de la fuerza” y “Buscando a Dory”, además de otras que no tuvieron un buen paso por la pantalla grande, como “Warcraft” y “Día de la independencia: Contraataque”.