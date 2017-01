“El que tenga coche, que lo mantenga”, Carmen Salinas y el gasolinazo

La actriz causó revuelo por su opinión sobre el precio de la gasolina

La actriz y diputada federal del PRI, Carmen Salinas, se convirtió en tendencia en Twitter luego de darse a conocer una entrevista en donde opinó sobre el gasolinazo.

En la entrevista, difundida a través de redes sociales, Salinas habló sobre los saqueos que han tenido lugar en varias entidades de México por el alza en el precio de la gasolina.

“A la gente que con trabajos pone un negocio van y se lo saquean y se llevan todo”.

Dijo que el gasolinazo “era necesario porque ya no podíamos seguir subsidiando el gobierno, pagar tanto por gasolina. El que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra carnal”, señaló.

Hasta ahora, Salinas no ha respondido a la polémica a través de su cuenta en Twitter.

En enero del año pasado otra famosa del espectáculo se ganó críticas por su opinión sobre un tema económico.

Se trató de Andrea Legarreta, quien en el programa “Hoy” dijo que el alza en el precio del dólar no nos afectaba.