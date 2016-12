Isela Vega pasará triste Navidad sin Juan Gabriel

EL TIEMPO

La actriz Isela Vega comentó que pasará una Navidad triste, pues en este año sufrió la pérdida de dos seres muy queridos para ella, su hermana menor y su amigo Juan Gabriel.

Dijo que estas fechas, Navidad y Año Nuevo las celebrará en su casa de Acapulco, donde a pesar de su tristeza no faltará el pavo, el puré de papa, un buen mezcal y un tequila.

“En esas fechas estaré en Acapulco, lamentablemente perdí a mi hermana Lupe a principios de este mes, así que estos días han sido de duelo y tristeza, desafortunadamente ella murió de problemas del corazón”, señaló la actriz en entrevista.

Subrayó que este año ha sufrido mucho, “primero se me murió Juan Gabriel y ahora mi hermana”, comentó Isela, quien recientemente estuvo en la Ciudad de México filmando una película de terror en Xochimilco titulada “Island of the dolls”.

Comentó, que tal vez estos decesos se debieron a que el 2016, es el año del Chango.

“Este es el año del Chango en el calendario Chino y es un año impredecible porque ¿qué puede esperar uno de un chango?, pues que haga locuras y pura pende…, sin embargo este ciclo termina como por marzo de 2017 y viene el año del gallo, donde habrá puros pleitos, así que ¡aguas!”.

Al preguntarle su opinión sobre la muerte, la actriz del cine, de 77 años de edad, comentó: “Con todo esto que he vivido, me he reconciliado y me he quitado el miedo a morir”, dijo.

Agregó: “Me gustaría quedarme dormida y en el sueño, irme, sin tener que andar en el hospital sufriendo, como le pasó a mi pobre hermana, pues fue muy doloroso verla entubada y con monitores por todos lados y creo que eso no me gustaría, no deseo sufrir ni que sufran”.

“No sé si ocurra algo después, pero me imagino que pasa como al radio o al control remoto, se acaba la pila y ahí acabo, ya no hay música, sonido, imagen ni nada, creo que no hay nada más allá de la muerte”, agregó.

Sin embargo, con su peculiar sentido del humor dijo: “¡Ah, pero hay una cosa! A mí no me gusta ‘la cremada’ (sic), porque no quiero verme como un radio al que se le acaba la pila, buscas una medio gastada, se la pones y vuelve a sonar y qué tal si a la hora de sentir el fogonazo me despierto. No señor, así que no me vayan a cremar”.

Compartió que ella no ha dejado instrucciones precisas de cómo quiere que sean sus funerales.

“Sólo le he dicho a mis hijos que mejor me entierren en una caja, muy sencilla que se deshaga y pronto me vuelva tierra y que donde me pongan siembren un árbol frutal. Quiero que me entierren donde sea, pues ya muerta que ching… me va importar dónde voy a quedar”, dijo soltando la carcajada.

Finalmente, volviendo a los festejos de Navidad, dijo que espera ver estos días a su amigo y vecino Andrés García. “Lo voy a ir a ver, sé que va muy bien de su operación. Hace un mes lo vi y andaba con andadera, pero ahora se ve muy bien de su cara y espero verlo para felicitarlo”, concluyó.