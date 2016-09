Juan Gabriel y uno de sus últimos mensajes

Un video con uno de los últimos mensajes del cantante Juan Gabriel fue publicado hace un par de días en YouTube y el programa “Hoy” lo retomó esta mañana.

En el material, de cinco minutos y medio, se ve al intérprete hablar de su natal Parácuaro, Michoacán.

“Este es un bello momento para mí de agradecimiento. Sobre todo porque se trata de mi pueblo, un pueblo muy humilde”, dijo Juan Gabriel al inicio del mensaje, en el que también agradeció a quienes han ayudado para apoyar a ese lugar.

“Uno quiere lo mejor para su pueblo, porque yo siempre digo que lugar más hermoso del mundo es donde uno nace y luego Parácuaro, y no porque yo quiera ser así, egoísta, yo soy lo que soy, y en gran parte se lo debo a mi gente, a mis genes y mis genes todos vienen de Michocán”, aseguró.

“Espero que a todos les vaya muy bien, métanle muchas ganas porque si no es ahora, ¡cuándo’? Aprovéchenme ahorita que todavía estoy en este planeta azul para poder convivir con ustedes y ustedes conmigo”, añadió.

“Les mando un fuerte abrazo y que sean muy felices. Recuerden que la tristeza no es nada buena porque es lo mismo que estar enojados y para conseguir la felicidad no hay como estar alegre, como yo, siempre. Paracuarense, michoacano, de todo corazón, para mi pueblo y también para todas aquellas personas que me han ayudado. Muchísimas gracias”, finalizó el cantante.