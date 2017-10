Los críticos deberían ser chefs con objetividad

Hoy la gastronomía local en los últimos dos años ha tomado una gran fuerza, junto con la llegada de franquicias a la ciudad.

Sabemos de la primera necesidad que es brindar un excelente servicio a los comensales, Por lo cual; en ocasiones no siempre es así, deberíamos crear un consejo gastronómico local y no dejar que cualquier persona se atreva hacer críticas sin fundamento y sobre todo agreda la imagen del negocio, con los comentarios inacertados y más sobre los alimentos.

Debemos apoyar lo local y tratar de impulsaron con excelente servicio y calidad ya basta que nos estén comparando con otras ciudades.

Para finalizar les puedo decir estoy orgulloso de vivir aquí en esta ciudad tan maravillosa que me ha dado mucho, antes de emitir algún comentario de algún restaurante piensa en su gente que labora ahí y que como tu o yo, hacen su mejor esfuerzo día con día.