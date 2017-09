Natha va ¡con todo! representando a México en El Salvador

Manolo Páez / EL TIEMPO

A través de su cuenta en facebook el monclovense Nathanael Sanz agradeció a todos los que a lo largo de los últimos años lo han apoyado a alcanzar uno de sus grandes sueños ‘el modelaje’.

El día de hoy se encuentra camino a hotel Barcelo en San Salvador, lugar sede; en el que Natha, como es llamado por sus amigos; pasará del 1 al 8 de octubre en la concentración y gran final del certamen Mesoamerica International 2017 en la categoría Mr. Joven.

“Años pasados anhelaba con viajar en avión, conocer diferentes Estados, conocer gente nueva; pero debido a mi economía no me lo permitía, un día Dios me lo cumplió. Hoy he viajado a diferentes Estados de la República Mexicana, ahora representaré a mi país en un internacional en la República de El Salvador, comenta a sus seguidores; los cuales suman miles.

Fue el año pasado cuando Nathanael Sanz, también se adjudico la banda de Mr Model Junior Coahuila, posteriormente compitió contra jóvenes del país logrando quedarse con el 5º lugar a Nivel Nacional.

“Quiero darle las gracias a todas las personas que me han apoyado que me han dado palabras de aliento para seguir adelante a mi padres, abuelos, tíos y primos.” comparte.

Nathanael Sanz se hizo de la banda de Mr. Joven Mesoámerica Mexico 2017, el pasado mes de febrero, donde compitió contra jóvenes del país logrando quedarse con el primer lugar, mismo que hoy lo hace partir rumbo a MR. JOVEN Mesoamerica International 2017, en El Salvador.

Con representantes de Honduras, Guatemala. Costa Rica, Panama, Nicaragua, Paraguay, Perú, El Salvador, Republica Dominicana, Bolivia, Ecuador y México, el certamen Miss Mesoamerica International es ya uno de los de más prestigio en el continente.

Mesoamerica International fue creado en 1992 para promover la Gran Civilización Maya y promover a El Salvador, después de 12 años de guerra. Mesoamerica International es hoy en día un intercambio Cultural, entre las culturas del mundo.