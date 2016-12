Sofía Vergara se muestra sexy en México

Hace unos días estuvo de visita en playas de nuestro país

EL TIEMPO

La actriz colombiana Sofía Vergara deleitó a sus seguidores en Instagram con una sexy fotografía de su paso por México.

Hace unos días, en la mencionada red social, Vergara compartió imágenes en playas de nuestro país, aunque no dijo exactamente dónde se encontraba.

Entre las fotos compartidas sobresale una de ella recostada, en la que luce su figura en bikini.

La imagen ya tiene más de 215 mil “me gusta” y más de mil comentarios en donde se destaca lo bien que luce la actriz.

También publicó fotografías de su esposo, el actor estadounidense Joe Manganiello, descansando y participando en una boda.

“Adiós México lindo”, escribió Vergara en una de las fotografías de su esposo.

Vergara se encuentra en una disputa por unos embriones congelados con su ex, Nick Loeb, y a principios de mes se supo que había sido demandada por los propios ¡embriones!, pues Loeb quiere usarlos para convertirse en padre, idea que no apoya la colombiana.