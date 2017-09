Acusan a abogado de golpear a su pareja

Mientras que en la oficina defiende a víctimas de violencia intrafamiliar, en casa golpea a la madre de su hija

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El abogado Jesús Gerardo N. fue denunciado por violencia física y emocional a su pareja; irónicamente esta persona trabaja dentro del Juzgado Familiar donde se dedica a defender casos relacionados con problemas familiares.

Karina Rodríguez acusó a Jesús Gerardo de ser una persona sumamente violenta, pues en repetidas ocasiones ha golpeado a su hija Karime con quien sostiene una relación sentimental.

Indignada por el maltrato hacia su hija quien apenas tiene 17 años de edad, señaló que con engaños el litigante de 26 años de edad, conquisto a su hija y luego la embarazó, mientras estaba casado con otra mujer.

“Cuando mi hija me dice oye mamá estoy embarazada, voy a buscarlo a él, vive en casa de su papá vive en la zona centro, él me dice que le va a responder pero no se podía casar con ella porque todavía estaba en trámite el divorcio.

“A los meses sus padres la piden, se van a vivir juntos en la casa de su papá, y cuando tenía 7 meses de embarazo le da su primer golpiza”, relató Karina.

“Es un tipo muy violento si le habla fuerte le pega, si no le da el plato de comida a tiempo, una vez llegó a la casa con la cara mordida, pero después la convence regresa con él, después a causa del maltrato tiene amenaza de aborto, pero finalmente se logró recuperar y nace la bebé pero él la sigue golpeando”.

Sin embargo ella siempre trataba de justificarlo por el miedo, en estas dos semanas mi hija ya no venía a la casa, ya que todo el tiempo estaba atemorizada, dijo.

“La semana pasada llegó y me dijo, ‘mamá ya no quiero vivir con Gerardo me tiene amenazada, todo el tiempo me dice me mete a la cárcel que es abogado, abusan del poder según tienen tanto él como su papá que también es abogado’”.

Mencionó que tras la situación de violencia en contra de su hija, decidió que era tiempo de no dejarla ir más con su pareja.

“Ella misma le dijo que ya no se iba a quedar con él, ese día cuando salió del trabajo se deja ir a la casa empieza a pitar, yo me quedo con la bebé veo que empiezan hablar y de repente escuchó gritos, la trata de forzar a sacarla, y yo le digo no le vas a poner una mano encima a mi hija, trato yo también de cerrar la puerta me la avienta en la nariz no podía con la fuerza de él”, señaló con impotencia.

Destacó que hasta su nieta que apenas tiene dos meses de edad, ha sido víctima de la violencia de su propio padre, pues en una ocasión la tumbó cuando golpeaba a Karime.

“Tiene el antecedente de ser una persona violenta, a su ex esposa también la golpeaba, la misma mamá nos dijo que por eso lo dejaban siempre porque era un golpeador, no puede ser posible que este en juzgado donde se supone protegen a las familias y él sea un agresor”.

Karina mencionó que el pasado jueves acudieron al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer a interponer la denuncia de hechos, así como la demanda de restricción para que Gerardo no se pueda acercar a su hija.

“A ella le van a dar seguimiento con psicóloga, de la querella nos dijeron que debemos esperar a que le notifiquen, yo no quiero se acerque y se vaya a llevar a la bebé, tampoco voy a permitir que siga maltratando a mi hija”.