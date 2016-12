‘Amarra’ Partido Joven a Humberto Moreira

Aseguran tener todo listo para registrarlo de manera inmediata con los tiempos de la ley electoral

VANGUARDIA/EL TIEMPO

Humberto Moreira está “amarrado” con el Partido Joven para buscar ser Diputado Local, pero él quiere una alianza con el PRI, afirmó Edgar Puente Sánchez, fundador del Partido Joven.

Señaló que Moreira no busca fuero, ya que no tiene nada pendiente con la justicia, asimismo indicó que el exgobernador de Coahuila, tiene un nivel de aceptación del 87 por ciento.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Edgar Puente Sánchez dijo que el Consejo Político del partido, hace dos semanas determinó el reservar el Distrito número 16 local, para que Humberto Moreira sea postulado.

Edgar Puente indicó que este lunes se reunieron el Presidente del Partido Joven y Moreira, en donde le externó la decisión del Consejo Político, en el cual se autoriza el Distrito, “y el profesor Humberto Moreira manifestó su interés, el de participar en este proceso electoral. Y estamos ya muy adelantados en la plataforma política, en cumplir con los requisitos que la ley electoral en Coahuila y a nivel nacional señala para que pueda participar sin ningún inconveniente.

Aseguró que se tiene todo listo para registrarlo de manera inmediata de acuerdo a los tiempos de la ley electoral.

Apuntó que Moreira tiene seis años sin fuero, tras dejar cualquier cargo de elección popular, además ser uno de los gobernadores mayor investigado de México y España, “en ese sentido Humberto Moreira no está buscando fuero, Humberto Moreira no necesita el fuero, en seis años queda de manifiesto que no tiene nada pendiente con la justicia.

“Por otro lado tenemos una encuesta que realizamos, en donde él sale con un nivel de aceptación de 8.7 por ciento de 10”, expresó.

Señaló que no creen que la gente lo relacione en Coahuila, como los casos de Javier Duarte o Guillermo Padrés.