Aspira a candidatura Josefina Garza

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

Josefina Garza de Williamson, aspirante a la candidatura para Diputada por el Distrito VI, dijo que aún se encuentra reuniendo la papelería necesaria para participar y que el Partido lo autorice para que pueda contender.

Se le cuestionó acerca de que ya en las redes se maneja su nombre como aspirante a una diputación y que la ciudadanía la ha visto con buenos ojos, a lo que ella respondió que está muy agradecida con el cariño que la ciudadanía siente por ella.

“No he checado yo las redes sociales, pero me da gusto de que a los ciudadanos les parezca mi aspiración, en lo que a mi familia respecta pues ellos me demuestran todo su apoyo el de mis hijos y de mi esposo”, dijo.

Mencionó que el Distrito VI abarca Castaños, Frontera y la parte poniente de Monclova, y en dado caso de que ella quedará como aspirante pues tendrán mucho trabajo por hacer, pero que se encuentra contenta de estar activa de nueva cuenta en las filas del PRI.