Buscan disuadir movimiento

Manifestantes advirtieron que de no tener eco a su demanda, tomarán medidas más drásticas

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

Después de permanecer algunas horas tomada la TAD de PEMEX por parte de transportistas de la CANACAR, así como como los Grupos de Monclova Unido y los motociclistas de esta ciudad, llegó una persona que se dijo trabajar para Gobierno del Estado e intentó disuadir el movimiento, sin embargo no tuvo éxito.

El sujeto que habló con el mismo Gobernador del Estado, pidió que los manifestantes expusieran sus demandas, además de que levantaran el plantón, para que nombraran una comitiva que hable personalmente con el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora.

Firmes en su postura y demanda, los manifestantes se negaron de manera rotunda, pues no piensan levantar el plantón ya que con el Mandatario Coahuilense no pretenden arreglar nada, pues no compete a él bajar el precio de la gasolina.

Además de que esperan que con esto el Gobierno Federal tome cartas en el asunto, y de no ser escuchados, tomarán otro tipo de medidas, pues el día de ayer se tomaron las oficinas de Recaudación de Rentas y las instalaciones de PEMEX.

Por la noche, llegó al movimiento en PEMEX, Silverio Zertuche, quien se identificó como Subdelegado de la Secretaría de Gobernación y aunque intentó dialogar con los transportistas para que se retiraran, tampoco tuvo éxito.