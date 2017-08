Celdas municipales deben mejorar: CEDH

Visitador de Derechos Humanos informa sobre las visitas periódicas que se hacen a las áreas de detenidos que permanecen en las mismas condiciones desde hace años

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Las mismas condiciones prevalecen en cárceles municipales de la región desde hace años; el Cuarto Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jesús Alberto Rodríguez, señaló que hace falta mejorar espacios en las prisiones.

Resaltó que de manera constante se hacen revisiones para exhortar a que se mejoren los espacios y no se violen los derechos de las personas detenidas.

Aunque no precisó todas las observaciones que se han hecho a los encargados de las policías municipales, afirmó que en algunos municipios no se cumple con requisitos como es el registro total de personas que son detenidas.

Indicó que de las revisiones que se realizan en forma periódica, se hace un dictamen, pero le corresponde al presidente de la CEDH dar a conocer los resultados de las observaciones hechas.

“En mi carácter como titular de la cuarta visitaduría, no puedo dar una resolución respecto a observaciones, quien es facultado es el presidente de comisión”.

En este caso, siendo objetivos asentaremos cuales son condiciones en que se encuentran, si las condiciones materiales son suficientes o no, si existen irregularidades constitucionales dentro de los actuares administrativos de cada cárcel, dijo.

“Nos interesa de manera primordial de toda detención deba existir registro, si necesita atención médica hacerse dictamen, a toda detención antes de ser ingresados deben ser revisados físicamente para saber en qué condiciones llegó a las celdas”.

En general, las condiciones materiales han prevalecido, siempre hay algo que mejorar, es lo que nosotros hacemos notar, en las distintas revisiones se les hace ver que es indispensable mejorar.

“Las revisiones son aleatorias y de manera discrecional, no se notifica a los directores de las corporaciones, en todas cárceles hemos visitado nos han permitido el acceso; la supervisión se hace en forma imprevista para la autoridad”.

En lo que respecta a la Cuarta Visitaduría, se tiene jurisdicción en los municipios de Candela, Monclova, Frontera, Castaños, Abasolo, Escobedo, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Lamadrid, Ocampo y Sierra Mojada.