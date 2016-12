Convoca Alcalde a manifestarse

El movimiento de protesta será hoy a las 15:00 horas en la Plaza del Magisterio

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El Alcalde Gerardo García Castillo, convocó a los ciudadanos a una manifestación pacífica en protesta por el “Gasolinazo”; dijo que él estará participando en este movimiento para exigir un alto al incremento del combustible.

Señaló que el alza de la gasolina será un golpe fuerte a la economía, por ello invitó a la ciudadanía en general a sumarse a la manifestación hoy a las 15:00horas en la Plaza del Magisterio.

“Esto va afectar sobre todo a la clase más necesitada, desgraciadamente la privilegiada sale favorecida donde, de alguna manera tenemos que mandar un mensaje contundente desde aquí de Monclova al Congreso de la Unión, todos esos Diputados que vienen y dicen, dejaron que se les fuera de la mano este presupuesto de egresos para poder impedir este gasolinazo”.

Afirmó que los Legisladores, Senadores, los presidentes de los partidos políticos en general tienen que hacer algo para impedir este debacle.

“Va a ser un golpe fuerte a la económica, que no va a durar para siempre lógicamente, los mexicanos siempre nos hemos recuperado, pero no podemos volver a las crisis de siempre. Durante los 12 años de gestión de otros partidos políticos, todo fue de alguna manera fue eliminación, avance, progreso, hoy otra vez volvemos a los problemas económicos, a las grandes crisis que mucho afectan”.

El Edil monclovense, manifestó que todos los ciudadanos unidos tienen que hacer llegar ese grito a la Secretaria de Hacienda para que de alguna manera reconsidere no aplicar el incremento a la gasolina.

“Hacemos el llamado a los ciudadanos para hacer una manifestación masiva, a darle duro desde donde estemos, todos unidos, los de Alza la Voz que también están convocando se vengan, le den duro, se unan con los que somos más”.

Recalcó que se trata de una manifestación en contra de impuestos, con

mucho orden y respeto haciendo clara la protesta de rechazo a una medida que daña los bolsillos de mexicanos.

Al respecto mencionó que para el municipio afectará en cuestión de gastos de mano de obra, pero es algo que se puede superar con disciplina en las finanzas.