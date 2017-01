Convoca la 147 a manifestación

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

La Sección 147 convoca este sábado 7 de enero a toda la ciudadanía para mostrar la inconformidad que impera en los mexicanos y manifestarse en contra de los aumentos desmedidos de combustibles y por lógica la cascada de aumentos que se vendrá.

Será a las 15:00 horas en el Ave Fénix y destacaron, no se aceptará a ningún político o partido político y de haberlos se les correrá del lugar, pues será una manifestación puramente ciudadana.

“Nos habíamos estado tardando no sólo por el gasolinazo si no por una serie de atropellos por parte del gobierno y yo me pregunto, dónde están los diputados como Melchor Sánchez de la Fuente, Guadalupe Oyervides y Ricardo Saldívar. Que ni se les pongan en frente a los trabajadores ya que es mucha la molestia generada desde los últimos días de diciembre”, dijo.

Reconoció que en todas partes hay mucha molestia y las personas que han realizado las manifestaciones en la Ciudad se han comunicado con él para que se sume, a lo que les ha contestado que era necesario tomar acciones más organizadas. Recordó la mega marcha para defender el acero y en la que se unieron miles de monclovenses, ahora toca regresarles la moneda.

“No es un lujo, es una necesidad ya que el trabajador utiliza el automóvil para dejar a sus hijos a la escuela, mandados y llegar a sus centros de trabajo, es una vergüenza que algunos funcionarios quieran llevar agua a su molino aprovechándose de la situación que afecta a todos los mexicanos”, indicó.

Ismael Leija Escalante comentó que no es posible que México siendo uno de los países más ricos en petróleo, tenga la gasolina más cara con un raquítico salario. Es por eso que hizo una atenta invitación a la Sección 288, CTM, CANACO, CMIC y CANACINTRA a sumarse a la acción.