Crean Napistas confusión

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

El Secretario General del Sindicato Democrático informó que los simpatizantes del Sindicato Nacional Minero de Gómez Urrutia sólo están creando confusión entre los trabajadores y se la pasan dando patadas de ahogado, aseguró que están legalmente establecidos y no quebrarán la confianza que fue depositada por los trabajadores.

Sergio Medina Ibarra, indicó que tal amparo no tiene firmas, fecha, procedencia, ni un sello oficial que lo avale, así mismo de haber sido cierto el Sindicato Democrático debió ser notificado y no hay nada hasta la fecha. Tienen plena seguridad del laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 10, de no ser así no estarían informando a los trabajadores sobre la devolución de cuotas.

“Es una forma de echar tierra a lo que hoy (ayer) iba a pasar, siempre en los momentos importantes del Sindicato Democrático, hay personas que quieren desestabilizar o hacernos ver mal. Lo que nos da aliciente para seguir adelante con la siguiente Sección 147, esperemos que todos los compromisos cumplidos ayuden en un futuro, esperemos que la revisión sea en el mes de marzo”, dijo.

Atenderán y se avocarán a los trabajadores, sobre todo a los que tienen menos años dentro de la empresa y los nuevos grupos que se han formado, exhortó a los obreros a formar nuevos siempre y cuando sea con un motivo afín a todos, que es buscar la mejoría de la base trabajadora y cero protagonismos.