Da buenos resultados operativo antialcohol

Disminuyó la estadística de accidentes, así como el número de detenidos

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Las estadísticas de accidentes por consecuencia del consumo de alcohol, han disminuido de manera considerable en este año; cada vez son menos los conductores detenidos en operativos antialcohol, así lo manifestó el Director de Seguridad Pública, Coronel Victorino Reséndiz Cortez.

Indicó que los operativos son permanentes, cada fin de semana se instalan los retenes en puntos estratégicos de la Ciudad, a fin de verificar el estado de los conductores, ya que algunos de manera irresponsable manejan en completo estado de ebriedad poniendo en riesgo no sólo su integridad, sino también de otros automovilistas.

Mencionó que el pasado viernes en los filtros antialcohol sólo se aplicaron 5 infracciones a conductores, por encontrarse con alto grado de alcohol, además los vehículos fueron asegurados y consignados al Ministerio Público.

Las cifras en relación a meses pasados se mantienen a la baja, esto indica que los conductores ya tienen mayor conciencia, saben a lo que se arriesgan si manejan en esas condiciones, dijo el jefe de la Policía Municipal.

“La gente ya entendió que es mejor quedarse en casa si van a tomar, se ha logrado hacer conciencia y no bajaremos la guardia”.

Recalcó que el objetivo principal de los operativos es prevenir choques, y es por iniciativa tanto del Gobierno Municipal como del Estatal, que se implementen de jueves a domingo.

Agregó que en los últimos tres meses no se han registrado accidentes fatales a consecuencia del consumo de alcohol, cuando en años anteriores las cifras eran muy elevadas, inclusive era la principal causa de accidentes viales.