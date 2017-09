Decomisan 13 unidades ‘chocolate’

Líder de ONAPPAFA convoca a agremiados a reunión urgente para este día

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Personal de la Unidad de Auditoría de Comercio Fiscal del SAT, decomisaron 13 unidades de procedencia extranjera que circulaban en la Ciudad de manera ilegal; el requerimiento de unidades “chuecas” podrá ser en cualquier hora y lugar, advirtieron.

Tras el embargo, dirigentes de organismos que se dicen amparan a propietarios de autos “chocolate”, así como personas afectadas se manifestaron en el exterior de la bodega en donde los resguardan.

María Esther Sotelo, líder de ONAPPAFA anunció buscarán recuperar la unidad de uno de sus empadronados.

La tarde de ayer se realizaron operativos contra autos de procedencia extranjera llevándose el SAT un total de 13 unidades según los afectados.

Mientras personal de la dependencia federal mantuvo hermetismo en relación a esta acción, líderes de agrupaciones que representan a los propietarios de este tipo de vehículos se reunieron y manifestaron a las afueras de la bodega de resguardo.

Un agremiado a ONAPPAFA, José Antonio Reséndiz Galaviz, sufrió el decomiso de su unidad tipo Ford Mustang, dijo confiar en que su organización pueda hacer lo propio para recuperarlo.

Agregó que el auto lo tenía más por necesidad que por tener un lujo ya que él vive en la colonia Hipódromo y su trabajo queda a la salida Norte de Monclova, un poco más allá del recreativo SofyMar.

Por su parte María Esther Sotelo líder de la ONAPPAFA, precisó que años atrás lograron la recuperación de un auto que les fue decomisado, confía en que esto pueda repetirse con la unidad de su representado José Antonio Reséndiz.

Agregó que gente del SAT le informó que durarían dos semanas en la Ciudad con sus operativos, por lo que ante tal amenaza convoca a una reunión en la Plaza Magisterio a las 11 horas del día de hoy martes.

Remarcó que si la gente no se suma, la autoridad seguirá atacando de manera personal a los propietarios de autos de procedencia extranjera, lo que se podrá evitar si se suman todos a fin de buscar que las autoridades reaccionen a favor de una regularización de tales vehículos.

En entrevista, el administrador del personal y oficiales del Comercio Fiscal, José Manuel Cruz, advirtió que ellos tienen todas las facultades para revisar todos los vehículos de procedencia extranjera que estén en circulación.

Hizo un llamado a las personas para que no se dejen convencer por las organizaciones que sólo lucran con ellos, ya que de no presentar la documentación que avale la legal estancia de los vehículos, estos no serán entregados.

Señaló que deben solicitar una buena asesoría, ya que de acuerdo al decreto, hay vehículos que pueden regularizarse y es de acuerdo al costo aduanal lo que se deberá pagar por el trámite.