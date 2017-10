‘El Gallo de Acero está puesto’

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

“El Gallo de Acero esta puesto”, expresó el Alcalde Gerardo García Castillo, al señalar que si hay nueva elección para Gobernador en Coahuila, está dispuesto a ir como candidato de su partido.

“La verdad siempre lo he dicho que quiero participar y no lo oculto, pero no es como una obsesión, es algo serio, en alguna ocasión yo dije cuando estaba en el consejo de SIMAS denme la oportunidad de ser el presidente del Consejo para que vean como se hacen las cosas, luego dije denme la oportunidad de ser alcalde”.

Sin embargo, hay que esperar el dictamen final del Instituto Nacional Electoral, para ver si habrá nueva elección.

“Lógico que a mí me gustaría participar en caso que se anulará la elección, ahí estamos y para demostrar aún con la deuda y los problemas que atraviesa el Estado se puede salir adelante, más en la región centro requiere de mucho empuje, de infraestructura para que crezca a niveles mucho más acelerados de lo que está creciendo ahora”.

Con base a lo anterior, indicó que la región centro está creciendo casi un 7 por ciento, cuando anteriormente decrecía, además se ha generado gran cantidad de empleos, cifras que no se daba años atrás.