‘El PRI se va de Coahuila’

Señala que los ciudadanos están ‘hasta el tope’ de la corrupción e impunidad que se vive en el Estado

VANGUARDIA/EL TIEMPO

El Diputado Local Jesús de León Tello señaló que los ciudadanos están “hasta el tope” de los casos de corrupción e impunidad en el Estado, por lo que aseguró que a Coahuila le llegó la hora del cambio

En una rueda de prensa que ofreció en las instalaciones del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, dijo estar seguro que los priístas se irán del Gobierno del Estado y ganará la alternancia el próximo año.

“Está el famoso tema de la deuda, vemos que están rematando en Estados Unidos los bienes del ex Tesorero Javier Villarreal y aquí en Coahuila no pasa nada, no van y reclaman ese recurso que es de los coahuilenses y que debería de aplicarse en salud, vivienda, educación, combate a la pobreza, pero este Gobierno no ha hecho nada”.

Mencionó que el Procurador de Coahuila durante su comparecencia en el Congreso afirmó que no había delitos que perseguir contra ex Funcionarios de la pasada administración porque insiste en que no existió ningún daño a las arcas del Estado.

“Dice que el dinero sí ingresó, pero el problema es cómo se lo gastaron porque eso no nos lo han podido explicar en qué se gastaron esos 36 mil millones de pesos y que sin duda alguna son parte de la adquisición de esas propiedades que hoy se están rematando”, mencionó.

Destacó que estos casos de corrupción e impunidad ayudarán al PAN a ganar las próximas elecciones electorales. “Yo creo que a Coahuila le llegó la hora, le llegó el cambio para este 2017 porque con estas condiciones de que se van los priístas, se van”.