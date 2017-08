Elección no se anulará

Dijo, continuará cumpliendo la ley con el proceso de entrega-recepción

MARTÍN SILVA/REPORTERO

No hay elementos para anular la elección en Coahuila, en donde el 63 por ciento de la población participó en el proceso que culminó con la elección del pasado 4 de junio, en donde en lo personal no me cabe la menor duda que Miguel Riquelme es el ganador, señaló el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez.

Agregó que las fallas que pudieron haberse presentado en el proceso electoral de la entidad son normales y productos de la complejidad, como el hecho de llenar tantas actas al final de las votaciones.

Anunció que su gobierno continuará cumpliendo con la ley realizando el proceso de entrega recepción que iniciaron el pasado martes y adelantó que este viernes celebraría una nueva reunión con el gobernador electo, Miguel Riquelme Solís.

“Ellos marcaron siete grupos de trabajo, que nosotros estaremos al pendiente de sus necesidades”, dijo.

Consideró que el hecho de que el proceso y la elección estén impugnadas, eso no impide que cumplan con la ley, de trabajar con el gobernador electo.

“En lo personal, tengo la convicción de que el próximo gobernador es Miguel Ángel Riquelme y hasta donde yo he visto sobre los recursos de impugnación que interpusieron puedo adelantar que no procederán”, dijo.

Comentó que uno de los recursos que presentaron lo elaboraron prácticamente al vapor con lápiz lo que demerita la importancia y el interés del proceso para quienes a toda costa tratan de que se anule.