Empresa volvería a pagar finiquito

Al desconocer el destino del dinero otorgado por dicha terminacion

GUADALUPE PÉREZ / REPORTERA

Debido a que se desconoce el destino de los 270 mil pesos que pagó, que se supone convino una empresa a pagar a una ex trabajadora, y pese a las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, contra el Abogado, Héctor Flores Rocha, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el juicio laboral continua, por lo que existe la “posibilidad”, de que la empresa, vuelva a pagar el finiquito en cuestión.

Antecedente…

Mientras que el perjurio fue el motivo por el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dio vista al Ministerio Público, para después ser la ex representada del litigante, Héctor Flores, quién interpusiera una demanda formal, ya que al parecer, la empresa para la cual laboró y a la que demandó laboralmente, para recibir su terminación, hizo un pago que nunca recibió.

En tanto el señalado, por el supuesto de abuso de confianza así como de haber cobrado el cheque de 270 mil pesos, que emitió la empresa, fue el propio representante legal de la trabajadora, sin embargo, este en una pasada rueda de prensa, aseguró, que terminó su relación abogado-cliente, situación que al parecer, desconocía la afectada, de igual manera, se presume que la empresa, recientemente presentó pruebas al Ministerio Público, en donde confirma, que expidió un cheque por la citada cantidad y que el abogado en cuestión, es quién firmó de recibido.

A la par de esto, se señala que el cheque fue cobrado el mismo día de su expedición, es decir, el pasado 17 de Noviembre del 2016; para después darse vista a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, un aviso de que ya se había hecho el pago correspondiente a la trabajadora, sin embargo, seis meses después, ella acudió a las oficinas de Conciliación, para saber que avance tenía su caso y al referirle que su abogado, Héctor Flores, había indicado que ya se le había pagado, esta negó lo anterior, dando paso a descubrir el caso de perjurio.

Sigue juicio laboral, podría la empresa volver a pagar el finiquito…

Entrevistado al respecto, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gilberto Silva, indicó que pese a lo sucedido, a la par de que la trabajadora informó a la dependencia que nunca recibió un pago, se dio vista al Ministerio Público, al igual se dio continuidad al juicio laboral contra la empresa.

“Las denuncias, tanto de la que dimos vista al Ministerio Público por perjurio y la denuncia que lleva la afectada, son aparte y esto no detiene el juicio, próximamente se dará una resolución, donde podría darse el caso de que la empresa, al no haberse concretado un pago, porque aquí la trabajadora nos dio vista de que nunca recibió el pago que se menciona; la realidad, es que hay un dinero del que se desconoce donde quedó y que no llegó a su destino, el juicio laboral continua independientemente de las denuncias ante el Ministerio Público, y debido a que el juicio continua, existe la posibilidad de que se determine que pague a la trabajadora”, preciso.

Explico que aun y cuando la empresa, al parecer ya había girado un cheque, de concluir el juicio laboral, podría volver a verse obligado legalmente, a pagar de nuevo a su ex trabajadora, esto debido a que el abogado, Héctor Flores y quién representaba a la afectada, nunca reportó el mencionado cheque.

Continúa investigación contra abogado…

El Delegado, Rodrigo Chaires, preciso que entorno a este caso, se siguen la integración de la carpeta de investigación, en este caso comentó, que hay reserva, en cuanto a los avances, ya que es derecho de la afectada, solicitar que así sea.

En tanto, comentó que se siguen integrando datos, situación que inició por la vista de la Junta de Conciliación, por un posible caso de falsedad de declaración, ante una dependencia, para después darse la denuncia por la afectada, quién indicó, que nunca recibió el cheque de su terminación y del cual a quién tenía como abogado, no le notificó que le había sido entregado meses atrás.

Aunque extraoficialmente trascendió que la empresa presentó pruebas y copias de documentos que avalan la liberación de un cheque por 270 mil pesos, el cual recibió y firmó de entregado el abogado, Héctor Flores; el Delegado Chaires, se limitó a repetir, que son detalles de los que no puede hablar.