Es legal la entrega-recepción: IEC

“Si la elección está impugnada, la Constancia de Mayoría sigue siendo válida”, afirma la Consejera Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León Farías

ESMERALDA SÁNCHEZ

INFONOR/EL TIEMPO

Es legal la entrega- recepción que realiza el Gobierno de Coahuila, sostuvo la Consejera Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León Farías, al añadir que al día de hoy la elección es válida pues fue declarada por el organismo que legal y constitucionalmente tiene dicha facultad.

“Hay que recordar que en materia electoral no hay suspensión del acto reclamado, de tal suerte que si la elección está impugnada pues la Constancia de Mayoría sigue siendo válida, entonces ¿es válido que empiecen los procesos de entrega – recepción? Sí, porque la constancia tiene una validez legal”, dijo.

De León Farías apuntó que mientras la autoridad electoral jurisdiccional no emita una resolución que diga lo contrario, la constancia y la elección es válida, “si hay una determinación jurisdiccional que diga lo contrario bueno, pues lo veremos”.

Respecto a cómo quedaría el procedimiento de entrega de información y documentación oficial con personas que finalmente podrían no convertirse en funcionarios estatales, la Consejera Presidente del IEC negó hablar al respecto pues señaló que esto no compete a la institución que preside.

“Eso no nos toca a nosotros, el tema de la entrega -recepción no es competencia de este Instituto, la verdad no sé los mecanismos como la están haciendo, lo único que puedo opinar es sobre la polémica que dice si es o no válida la elección; claro: la elección de Coahuila es válida, y es válida la elección de gobernador y la elección de los diputados y la elección de las alcaldías”, subrayó.