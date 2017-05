Exigen obra, toman kínder

La falta del transformador impide hacer uso de los minisplit, mientras tanto, las aulas parecen “hornos”

MARCO ESCALERA/REPORTERO

El incumplimiento en la instalación de un transformador eléctrico en el preescolar Lucía de Fernández Aguirre, provocó que padres de familia tomaran las instalaciones de la escuela, esto luego de que la Secretaría de Infraestructura de la SEP, no ha cumplido desde el pasado mes de octubre y con las altas temperaturas los más 90 niños viven un verdadero infierno dentro del plantel educativo.

Cinthia Flores, Presidenta de la Asociación de Padres de familia, en este plantel educativo, explicó que desde la Ciudad de Saltillo, se había dado la orden por parte de Ángel Eduardo García, Secretario de Planeación e Infraestructura, para que les instalaran dicho transformador, pero únicamente instalaron el cableado nuevo con voltajes de 110 y 220 volts dejando prácticamente incompleta la obra para esta escuela.

“Los minisplit no se han podido instalar justamente porque no nos han instalado ese transformador, por lo que decidimos tomar las instalaciones y así las vamos a mantener hasta que no haya una respuesta o al menos nos den la cara, porque queremos hechos y no promesas como nos las han dado desde el pasado mes de octubre y ya han pasado a casi siete meses”, expresó la presidenta de padres de familia.

Así mismo reconoció que la directora de esta escuela, también se encuentra inconforme por esta situación ya que el personal docente y los niños, son los que están sufriendo las consecuencias, y mientras más pasen las semanas más intenso será el calor dentro de las aulas a tal grado que no podrán permanecer al interior de estos salones.

Por lo tanto esperarán este día para el acercamiento con personal de Planeación e Infraestructura de la SEP y dependiendo de las respuestas que reciban podrían autorizar que se retomen de nueva cuenta las clases.