Firman convenio para Prevención del Suicidio

El objetivo es prevenir e investigar la conducta del suicida

REDACCIÓN/EL TIEMPO

Con el fin de prevenir e investigar la conducta del suicida, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Psicología y la Secretaría de Salud de Coahuila, signaron un convenio de colaboración en el marco de la celebración del día mundial sobre la prevención del suicidio.

El Rector Blas José Flores Dávila, señaló que el convenio está orientado a la atención de un fenómeno que enciende focos de alerta en la comunidad, a través de la investigación mediante necropsias psicológicas, así como en materia de prestación de servicio social en el área de salud del Estado.

Agregó que la UA de C refleja la calidad educativa al considerar su capital humano e intelectual para realizar acciones de integración y consolidación, que permitan la identificación de grupos poblacionales en riesgo, así como la prevención del suicidio.

“Nuestro trabajo ha estado ligado con la sociedad, su problemática, las necesidades y expectativas, no sólo en temas educativos y formación de profesionistas, sino en la movilización y participación de investigadores y estudiantes en la búsqueda de soluciones”, expresó Flores Dávila.

Asimismo, indicó que es muy relevante el proyecto de estudio de reconstrucción social, psicológica y biológica post-mortem de las víctimas de suicidio mediante autopsia psicológica, pues arrojará datos importantes para que las autoridades refuercen sus políticas al respecto.

Añadió que la participación de los estudiantes mediante la prestación del servicio social, muestra la confianza en la preparación de los universitarios, además, se reafirma el compromiso de la UA de C para colaborar desde la labor académica y de investigación en la configuración e identificación de este fenómeno.

Por su parte, el Secretario de Salud en Coahuila, Jorge Verástegui Saucedo, agradeció la disposición de la máxima casa de estudios para colaborar con el Gobierno del Estado y trabajar de la mano por el bienestar de los coahuilenses.

Verástegui Saucedo, explicó que el suicidio es un acto de alto impacto social que como comunidad genera una profunda consternación. La prevención del mismo es una necesidad que se debe abordar para incrementar el nivel de sensibilización, y eliminar los tabúes que lo rodean y reducir los índices.