Fugas de agua disparó recibos

Usuarios gestionan ante SIMAS convenio de pago

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Un par de vecinas que habían denunciado un incremento en sus cobros de SIMAS, acudieron en busca de mediar para poder pagar sus adeudos, los cuales se generaron debido a fugas y problemas que tenían en sus redes domiciliarias.

Fue la mañana de ayer cuando dos de los más de 20 vecinos que denunciaron tener un incremento considerable en sus cobros de SIMAS, comentaron que tras su queja pública personal de la dependencia intermunicipal envió inmediatamente sus cuadrillas, quienes revisaron desde sus medidores hasta detectar en algunas fugas que presentaban en sus redes domiciliarias.

“Yo me preguntaba porque si cerraba todas las llaves el medidor seguía girando, pero la verdad nunca me imaginé que tuviera fugas, cuando fue la gente de SIMAS se dieron cuenta que debajo de donde está el medidor había humedad y al escarbar se descubrió la fuga y eso es lo que hizo que mi recibo aumentará, yo pagaba de 90 pesos a 120 pesos, pero ahora me salió en más de mil 200 pesos por mes y pues ya se reparó, ahora sólo queremos ver que nos den facilidades para pagar”, comentó la señora Irma Nolasco vecina de la colonia La Esperanza.

Por su parte la señora Norma Alicia Muñoz, comentó que a ella le había intentado robar tubería y se llevaron la llave de paso por lo que el agua se le regresaba y esto hacía que consumiera más agua, por lo que sus recibos también se incrementaron.

La señora Nolasco, reconoció que de entre las 22 personas que acudieron por esta misma problemática hay gente que tiene un rezago importante y que aun cuando ya han hecho convenios de pago siguen sin cumplir, pero hay otros que si quieren pagar y por problemas económicos no han podido ponerse al corriente, por lo que busca también gestionar a nombre de estos que si desean cumplir, para que SIMAS les brinde una vez más facilidades para regular su situación.

Ante esto Romeo Villarreal, Gerente comercial de SIMAS detalló que tras recibir la queja en cuestión se envió al personal para verificar que estaba sucediendo, en el caso de ser consecuencia de fugas ocultas, se prevé buscar un promedio de lo que consumen normalmente y realizar un ajuste donde el usuario ni SIMAS, no paguen el total y afectar su economía.

RECOMENDACIÓN

VERIFIQUEN SI TIENEN FUGAS

Romeo Villarreal

Recomendó verificar los medidores, en donde los usuarios que desconocen tener una fuga interna en su red domiciliaria, pueden cerrar todas las llaves en su hogar y la línea de paso, pero si el medidor sigue funcionando pese a toda la inactividad, es entonces que podrían detectar el escape de agua y recurrir a SIMAS en busca de apoyo.