Hay en Secundaria 2, garrapatas y gorupos

Directora del plantel, también señaló el riesgo que corren por la gran cantidad de guano de palomas

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Una plaga de garrapatas y gorupos alarmó a los alumnos de la Secundaria General número 2 Emiliano Zapata de la colonia Obreras sur, donde la directora de este plantel educativo, Leticia Ruiz Perches, solicitó el apoyo de las autoridades municipales, así como de la Jurisdicción 04 del Sector Salud para que analicen el tipo larva.

Han sido los propios alumnos quienes han reportado a maestros y Directivos de esta secundaria la presencia de muchas garrapatas, mismas que aseguró la directora, son producto de algunos perros que ingresan al plantel educativo tras acompañar a algunos estudiantes, mientras que otros solamente ingresan con la intensión de encontrar algún tipo de alimento.

“Algunos de estos perros incluso han encontrado alojamiento en esta secundaria y se ha intentado sacarlos, entre ellos hay dos perras que hasta tuvieron crías, a los cuales también los hemos sacado, pero al cabo de unas horas regresan quizá por algunos resquicios de las bardas o aprovechan que en ocasiones se encuentra abierto el portón principal”, comentó.

Sin embargó mencionó que es sumamente importante que el departamento de control animal tome cartas en el asunto para que acuda a recoger estos animales que no le pertenece a la escuela, ya que puede generar una situación de picadura a cualquier alumno en el caso de las garrapatas, lo cual afortunadamente y hasta el momento no ha sucedido y no van a esperar a que suceda.

Otra de las situaciones que enfrentan, es el exceso de excremento de paloma por los inmensos árboles que tienen, lo que también favorece a la presencia de gorupos por el tipo de ave que anida en dichos árboles, lo cual también se solicitó el apoyo de la Jurisdicción 04 del Sector Salud, a quien pidieron la presencia de un Entomólogo para verificar los tipos de insectos que tienen.

Sin embargo lo que les afecta directamente es la burocracia con la que se maneja el Sector Salud, luego de que la titular de esta dependencia, Rosa Nilda Arocha, les recomendó que hicieran la solicitud a través de un oficio, lo que seguramente prolongaría más tiempo, por lo que prefirieron contratar a un fumigador para este viernes aprovechando que no habrá clases.

También mencionaron que al exterior de la escuela cuentan con cuatro o más contenedores que regularmente se encuentran llenos con basura tirada sobre el suelo, lo que genera un foco de infección para los alumnos, por lo que aprovecharon para solicitar el apoyo del departamento de servicios públicos Municipal para que los apoyen en este sentido.