Impiden vecinos inicie construcción de Merco

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

La mañana de ayer vecinos evitaron que iniciarán los trabajos para la construcción de una tienda Merco en el predio que desde hace tiempo está en disputa entre el Ayuntamiento y una fracción de quienes habitan en la colonia Mezquital del Valle.

Diana Elizabeth Ramos Romo, vecina y activa defensora del predio que aseguran es un área verde que se usa para actividades deportivas, señaló que “a capa y espada” evitarán que se construya la mencionada tienda.

Comentó que durante la mañana maquinaria pesada comenzó a realizar pozos en las inmediaciones del predio el cual es usado como cancha de futbol, e indicó que durante la tarde de ayer se realizaría el cierre de un torneo.

Tras darse cuenta los vecinos se sumaron y sacaron las maquinas excavadoras, para después con palas intentaron volver a rellenar la enorme zanja que ahí se había hecho.

Ramos Romo, precisó que los vecinos están inconformes con la construcción de la tienda Merco, por otra parte aseguró que las Autoridades Municipales han ignorado las demandas y las quejas de los colonos, a la par de que se han realizado

demandas y amparos pero no han sido escuchados.

“No es un terreno particular, y eso no lo han entendido, el alcalde no lo quiere entender, es un área verde, aquí tanto niños como jóvenes y adultos juegan fútbol, se hacen torneos, de hecho en la tarde (ayer) tenemos el cierre de liga a partir de las 5 de la tarde y ya nos dejaron un enorme pozo, no es justo, también hay gente que vienen aquí a caminar y correr”, precisó.

Por su parte el señor Mario Armendáriz vecino del lugar comentó que ya presentaron a Derechos Humanos en donde ya se envió algunas notificaciones al Ayuntamiento señalando que están violando los derechos de los habitantes de la colonia Mezquital al quitarles el área verde.

Aun cuando se tiene a unos metros un centro CEDIF en donde hay una cancha de fútbol con pasto sintético, los vecinos mantienen su postura de querer mantener y rescatar este terreno.

La señora Diana, aseveró que al parecer el municipio recibió un pago de 5 millones de pesos por la compra del predio, por lo que el alcalde ya se vio obligado a entregarlo a los empresarios del grupo Merco.