Insistirán comerciantes en construcción de Mercado

Acusa Melba Farías de revanchismo Político

GUADALUPE PÉREZ / REPORTERA

Tras no proceder un amparo que interpusieron los comerciantes ambulantes de la Pulga Hipódromo, se han perdido 8 millones de pesos, para la primer etapa que se destinaría a la construcción del nuevo Mercado Fray Juan Larios, situación que Melva Farías, califica como un acto de “revanchismo”, por la postulación de Javier Guerrero, a la gubernatura del Estado.

“A mí me avisaron que no había procedido el amparo que pusimos para extender la fecha en que pudiéramos aplicar los 8 millones de la primer etapa, pero por alguna razón, que no nos explicaron, nos dijeron que no procedió, pero no dudo que alguien haya metido mano negra ahí, no había motivo para que no procediera, y da la casualidad, que lo hacen en estos tiempos, lo hicieron sin importarles el daño a más de 500 comerciantes ambulantes”, explico la Líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes.

Farías, no descartó que esta medida tenga tintes políticos, sin embargo, remarcó que no debería ser así, ya que es una situación que se viene atendiendo desde tiempo atrás, y es una gestión que por años habían estado realizando los comerciantes, a fin de contar con un mercado en buenas condiciones, y que no represente un mayor riesgo para ellos.

“No se vale que por asuntos políticos vengan a hacer este tipo de cosas, y se olviden de los comerciantes, que tanto habíamos esperado por esto. Con esto buscábamos sacar de las calles a los comerciantes, y concentrarnos al interior del nuevo edificio, pero no les importo, no es justo, y nos hace sentir una gran impotencia por como hicieron las cosas, pero confiamos en poder liberar los 12 millones que aun quedan etiquetados para este proyecto”, puntualizo Melva Farías.

Ahora solo les queda confiar en la palabra del Alcalde Gerardo García, el cual les prometió seguir apoyándolos, y buscando que tales recursos, se aterricen para poder concretar el proyecto del Mercado Fray Juan Larios.