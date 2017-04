‘Monclova tiene que seguir creciendo’

El candidato del PAN a la alcaldía de Monclova, Alfredo Paredes da a conocer la experiencia que tiene en la función pública y su proyecto para que Monclova crezca a pasos agigantados

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Avalado por la juventud y experiencia en la función publica, a sus 30 años, quiere llegar a gobernar una de las Ciudades con mayor crecimiento y desarrollo en el Estado.

En entrevista exclusiva para el periódico EL TIEMPO, Alfredo Paredes López candidato del PAN a la alcaldía, habló sobre sus aspiraciones y proyectos para Monclova.

EL TIEMPO

¿Por qué quiere ser Alcalde de Monclova?

PAREDES

“Yo siempre he dicho que chamba mata grilla, nosotros somos gente de trabajo desde que estamos chiquillos, desde jóvenes siempre nuestra familia nos inculcó el estar trabajando día a día, hemos estado viendo cuando yo estaba de Director de Obras Públicas, nunca se había visto tanto crecimiento, otros partidos tratan comprar conciencias con despensas, con tinacos, apoyos ; consiente y seguro que los monclovenses eso no lo queremos, Monclova tiene que seguir en crecimiento, es una Ciudad diferente gracias a las administraciones de Acción Nacional, el que me haya elegido el partido para esa gran tarea, para seguir con esa continuidad de crecimiento, sacar a la Ciudad del rezago que lo tuvo, ahora al menos la Ciudad se ve en el mapa”.

EL TIEMPO

¿Quién es Alfredo Paredes?

PAREDES

“Alfredo Paredes siempre ha sido un joven emprendedor, desde que estaba en la universidad, fui inquieto, después cuando me fui a Saltillo en la Facultad de Ingeniería Civil me eligieron como presidente de Sociedad de Alumnos, luego presidente del Consejo Directivo, ya desde entonces nos empezaba a gustar la política, empezamos a trabajar como Director de Obras Públicas a los 23 años el Director más joven que ha tenido Coahuila en la administración de Marco Antonio Rodríguez Galaz; después a gestionar recursos con Diputado Luis Ramírez y Mario Dávila para municipios Panistas, posteriormente me invita el licenciado Gerardo García a ser parte de su equipo de trabajo, seguimos trabajando. La verdad nunca pensé en estar en esta posición, es una gran satisfacción personal lo que hemos logrado en todos estos años, la sonrisa que me levanta saber que he sido el Director con más obras.

EL TIEMPO

¿Por qué se siente capaz de ocupar este cargo?

PAREDES

“Como joven uno tiene muchas adversidades, mucha gente no cree en los jóvenes, esta oportunidad que nos da el Partido Acción Nacional para representar la candidatura, es precisamente eso para seguir rompiendo todos los paradigmas lo que la gente piensa acerca de los jóvenes. Estoy convencido que muchos jóvenes en Monclova tiene capacidad, eso les da la herramienta y oportunidad para desenvolverse, precisamente el proyecto de Alfredo Paredes es incluyente va a estar gobernado por jóvenes y mujeres, sin dejar al lado la gente de experiencia”.

EL TIEMPO

¿Qué opina de los demás candidatos a la alcaldía?.

PAREDES

“No tengo opiniones, los invito a que se unan a este proyecto ganador, con muchos tengo relación, amistad, son buenos amigos, otras ahí andan denostando el trabajo de la administración, les hago invitación a los demás partidos políticos a excepción del PRI, que se unan al proyecto de Alfredo Paredes, nos unamos como proyecto de querer que Monclova siga”.

EL TIEMPO

¿Durante su campaña a cuantos sectores de la Ciudad ha llegado?

PAREDES

“Hemos visitado más de 20 colonias con muy buena aceptación, donde hemos escuchado propuestas, y la gente esta convencida que los gobiernos de Acción Nacional el proyecto de Alfredo Paredes es el ganador, invito a los demás contendientes se unan”.

EL TIEMPO

¿Las propuestas más sobresalientes que ha recibido de la ciudadanía, las incluiría en su plan de desarrollo?.

PAREDES

“Precisamente hemos estado en reuniones con empresarios, con personas de la tercera edad, jóvenes, deportistas, muchas de las peticiones ya incluidas más deporte, seguir con servicios, más infraestructura, ser más eficiente en tema de seguridad, aunque ahora la Ciudad está avanzando, si hay focos rojos, detalles que tenemos que atender, convencidos en estos cinco ejes vamos agarrar el toro por los cuernos”.

EL TIEMPO

¿Qué tiene proyectado para hacer más eficiente el trabajo de los burócratas y empleados municipales?.

PAREDES

“Auditarlos y en realidad tener gente que quiera trabajar, gente que quiera a Monclova, seguir viendo los beneficios, obviamente también a ellos los motiva algún estimulo, siempre he sido de la idea de ayudar a los trabajadores, ayudar a los que se parten el alma para pavimentar calles, para seguir bacheando, para prender la lámpara. Cuando estuve en Obras Públicas se hizo así, de esa forma se hacia un trabajo muy positivo, si seguimos en ese ritmo de ayudar a la gente comprometida a los burócratas comprometidos con Ciudad no me voy a detener toda la herramienta”.

EL TIEMPO

¿Cuáles serían sus prioridades de llegar al cargo?

PAREDES

“Seguir Fomentando el empleo, ser más eficiente en tema de seguridad aunque hoy por hoy Monclova es la Ciudad más segura de Coahuila, tiene algunos focos rojos en tema de robos, tenemos que sectorizar la Ciudad, monitorearla, generar esa confianza del ciudadano al elemento policiaco, al elemento GATEM, fomentando el tema del deporte dando herramientas a muchachos para que se desenvuelvan, equiparlos darles transporte, en tema de infraestructura no vamos a prometer nada que no podamos cumplir, sin embargo seguiremos con los servicios básicos, agua, pavimentación, electrificación, sembrar en conjunto con Gobierno del Estado los proyectos importantes del pluvial de las Flores, puente de la Industrial, detonar áreas industriales, la parte del Carlos Salinas, seguir en sinergia de colaboración para continuar mejorando vialidades en la Ciudad, y en el tema de servicios básicos, bacheo, alumbrado limpieza en este tema nos hemos dado cuenta hay focos de infección en los contenedores”.

EL TIEMPO

¿Qué ventaja tiene Alfredo Paredes, sobre los demás candidatos?.

PAREDES

“Que es muy trabajador, con hechos no con palabras hemos demostrado que la Ciudad cambió de forma exponencial en tres años, Alfredo Paredes las mejores intenciones la Ciudad siga en ese crecimiento, tiene las ganas, la energía, la juventud, experiencia para que Ciudad siga escalando a pasos agigantados”.

EL TIEMPO

¿Qué mensaje le da a los ciudadanos?

PAREDES

“Que este 4 de junio hagan conciencia, hay que salir a votar, le digan a sus amigos y amigas, vecinos y familiares es la oportunidad de hacer un cambio histórico en Coahuila, la oportunidad que siga el crecimiento en Monclova, se que muchos reciben un apoyo, no los sometan a votar por algún partido, algún beneficio, es el momento para que haya una alternancia desde el Gobierno del Estado”.