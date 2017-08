‘Nací para ser bombero’

El Alcalde Gerardo García, reconoció el esfuerzo, valor y sacrificio, de quienes en su noble labor arriesgan sus vidas para salvar a otros

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

“Cuando alguien me pregunta ¿por qué eres bombero? les digo que para eso nací, así viviere y si Dios lo permite así moriré, es algo de lo que nunca me voy a arrepentir pues me gusta ser bombero”, fueron las emotivas palabras de Manuel Villarreal elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos en Monclova.

Lo anterior durante el evento donde se reconoció el esfuerzo, valor y sacrificio, de quienes en su noble labor arriesgan sus vidas para salvar a otros.

Con la presencia del Alcalde Gerardo García Castillo, quien estuvo acompañado por el Delegado de la PGJE, Rodrigo Chaires Zamora; el Director de Protección, Civil Carlos Herrera Pinales, y el Director de la Policía Municipal, Coronel Victorino Reséndiz Cortez, se entregaron reconocimientos a los bomberos destacados.

Durante este día de festejo, se realizaron actividades desde temprana hora, a las 6 de la mañana se llevó a cabo el arreo de bandera en la Central de Bomberos.

Más tarde en los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón, se colocó una ofrenda floral en honor a los bomberos caídos, posteriormente la entrega de reconocimientos.

También se realizó una misa de acción de gracias, así como una comida a los bomberos y sus familias, ya por la noche la tradicional cena-baile.

Para quienes escogen por convicción esta noble labor, es un orgullo, así lo afirmó el bombero Manuel Villarreal, al dirigir un emotivo mensaje ante sus compañeros y autoridades.

“Estamos sufriendo por diversas circunstancias de la vida diaria como cualquier persona, les puedo asegurar que mis compañeros están entre los hombres y mujeres más fuertes que conozco”.

Durante todo este tiempo he visto como sacan esa fortaleza, aun con todas preocupaciones, dolencias, problemas y porque no decirlo, también nuestros miedos.

“Nosotros (somos) capaces de cambiar el destino de gente que no conocemos, con esto les quiero decir que cuando llegamos a ese llamado nosotros no vemos gente extraña, nosotros vemos a una madre, un padre, hijos e hijas tal vez para ellos nos convertimos en parte de su familia, o tal vez somos su única esperanza”.

Ser bombero, significa que cuando vemos corriendo a otros fuera de un incendio, nosotros corremos hacia adentro es por eso la vocación que hemos decidido, es hacer la diferencia de todo lo demás.

Y si hemos perdido gente, amigos, hermanos, compañeros con los cuales hemos dormido, sudado, nos hemos equivocado, pero si en ese momento renunciamos por aquello que no lo lograron, estamos renunciando también a toda la gente que podemos salvar en un futuro.

“La familia, la comunidad, la unión, el valor y el sacrificio es lo que nos sostiene en tiempos difíciles, siempre un bombero va ayudar a la gente que lo necesita, lo merezca o no, porque para nosotros no hay excepción de personas”.

Por eso cuando alguien nos pregunte porque eres bombero… responde porque para eso nací, así viviere, si Dios lo permite así moriré, es algo de lo que nunca me voy arrepentir pues me gusta ser bombero…