Necesita ayuda familia lesionada

Carecen de recursos para solventar los gastos médicos, luego de sufrir un accidente en la Carretera 30 el pasado domingo

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

La familia Durán Martínez pide ayuda de la ciudadanía ya que no pueden solventar todos los estudios y medicamentos que requieren los cinco integrantes, internados en el Hospital Amparo Pape, el cual no cuenta con laboratorio, área de TAC ni medicamentos.

Las cinco personas internadas desde el pasado domingo en el Hospital Amparo Pape, dos de ellas son menores, se encuentran en buen estado de salud aunque falta realizar TAC y más estudios para corroborar que no haya heridas internas. El padre de la menor fallecida Evelyn, José Abelardo Durán Ramírez, se encuentra estable después de la cirugía que le realizaron, su esposa Perla Esmeralda está entre el sueño y la conciencia.

El hermano de Iván, José Everardo Durán Hernández dijo, los niños de 5 y 12 años, están mejor aunque con golpes visibles e internos, razón por la que se le realizó un TAC al mayor, que al no poder pagar los 4 mil pesos, una lideresa les proporcionó uno totalmente gratis en la Cruz Roja.

“Mi cuñada Perla aún no sabe que Evelyn falleció en el accidente, apenas está recobrando la conciencia y no queremos que los golpes que sufrió en su cabeza empeoren debido a eso, esperaremos hasta que le realicen los estudios y le baje la hinchazón”, comentó.

La familia no contaba con Seguro Social ya que el es yesero, solamente cuentan con Seguro Popular pero no se los han apoyado en nada y la cifra sigue creciendo. Algunos de la colonia los han ayudado realizando boteos, pero el monto no es suficiente para cubrir a toda la familia herida.

Debido a todos los gastos que se están generando, piden apoyo a la ciudadanía ya que no pueden realizar algunos estudios ni laboratorio, el hospital no cuenta con el servicio, así como la compra de medicamentos fuera del nosocomio.