No sancionará falta

No serán sancionados los Regidores faltistas por la ausencia a la Junta de Cabildo convocada el día de ayer. El Presiente Municipal, Gerardo García aseguró que los Funcionarios de primer nivel no han mostrado rechazo alguno por Heidi Armendáriz, sin embargo no se puede forzar a nadie a que asista a las Sesiones de Cabildo.

Será la próxima semana cuando se convoque de nueva cuenta a Junta de Cabildo, para la toma de protesta de Heidi Armendáriz, indicó el Alcalde quien se dijo sorprendido por la ausencia de Regidores como Leticia Campos, Hilda Gloria, Mariana Maltos y Baltazar Cisneros.

Aseguró que con anticipación se citó a Junta de Cabildo a todos los integrantes del Cuerpo Edilicio, sin embargo no esperaba la ausencia.

“Nosotros no tenemos como ellos el control de todos y cada uno de los Regidores, ellos actúan por su propia cuenta, me extraña la ausencia tanto de Leticia Campos así como el de Hilda Nañez, así como Mariana Maltos y Baltazar Cisneros”, reiteró que dichas situaciones no están a su alcance.