Paran labores por falta de pago

Trabajadores de Grupo México que construye en patios de Ferromex

LA RANCHERITA/EL TIEMPO

Un grupo de aproximadamente 40 trabajadores de la empresa Grupo México, que trabaja actualmente construyendo dentro de los patios de Ferromex en Río Escondido, se fueron a un paro laboral ayer.

Carlos Ramos, uno de los quejosos, explicó en entrevista que el motivo de no querer laborar fue porque el pago que debieron recibir el pasado viernes no llegó y a pesar de la promesa por parte de la empresa de que estaría listo para el sábado o a más tardar ayer lunes, esto no sucedió.

“Uno quiere trabajar pero la cuestión monetaria no llega por parte de la empresa y nuestras familias lo necesitan”, dijo el trabajador, quien reveló que recibieron la amenaza de ser dados de baja por negarse a trabajar.

FUE PROBLEMA DEL BANCO

NO PAGAR: GRUPO MÉXICO

El representante de la empresa Grupo México que se encarga de los trabajadores, explicó a Noticieros Rancherita del Aire que el problema con el pago para su plantilla laboral no fue interno, sino del banco.

Adrián Díaz, dijo que ellos tienen el respaldo de los movimientos bancarios que demuestran que el pago si se realizó, pero algún problema en la institución bancaria revoca la retención de este dinero.

Dijo que el contador de la empresa habló con el banco y este prometió que resolverían de inmediato el problema. En cuanto a los trabajadores que no se presentaron a trabajar, prometió que no habría represalias a pesar de que se les pidió que si no iban a laborar, se regresaran a sus casas.