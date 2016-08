Pide no descartarlo para las elecciones

VANGUARDIA/EL TIEMPO

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Secretario Adjunto a la Presidencia del CEN del PRI, dijo que para el Tricolor la elección en Coahuila de 2017 es vital, por lo que la nueva Dirigencia Nacional enfoca todo un proyecto para garantizar el triunfo.

Sobre sus aspiraciones personales, pues se le ha mencionado como uno de los aspirantes a la candidatura para la Gubernatura de Coahuila, aseguró que por el momento lo único que puede señalar es que no se descarta en esa competencia.

“Tengo que ser muy cuidadoso -soy un funcionario del Comité Nacional- pero yo he dicho que no me puedo descartar porque siempre quiero servir y lo he repetido, y no es retórica: Quiero ser útil a Coahuila, lo he sido en las diferentes áreas de responsabilidad. La unidad está por encima de mis aspiraciones… así tomaré en ese sentido la decisión.

“La unidad es un proceso más allá de una frase o un deseo. La unidad se trabaja y se trabaja con acuerdos, con espacios de expresión con espacios de oportunidad y desempeño de todos los actores más allá de un voluntarismo. Entonces yo sí creo que al final la mejor decisión del partido debemos apoyarla y respaldarla para tener una mayor posibilidad de éxito electoral”, expresó el Secretario Adjunto a la Presidencia del CEN del Tricolor.