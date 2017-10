Priva inseguridad en la Tierra y Libertad

Habitantes denuncian el saqueo de viviendas y asalto a transeúntes que sufren

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Habitantes de la Ampliación Tierra y Libertad, denunciaron la ola de robos en este sector de la Ciudad, y es que los delincuentes burlan a diario a las autoridades de seguridad, al saquear viviendas y asaltar a los transeúntes.

Guadalupe Agüero quien fungirá como regidora de minoría en la próxima administración, es vecina de esta colonia y una de las afectadas por robo, en más de dos ocasiones le han robado en su casa.

La también gestora social, manifestó que su domicilio se ubica en la calle 34 de la Ampliación Tierra y Libertad, en esa misma cuadra, se han registrado atracos en al menos 20 viviendas.

Indicó que, los delincuentes aprovechan la falta de alumbrado en las calles, ya que las luminarias con frecuencia fallan, lo mismo ocurre con la avenida Oriente donde los estudiantes que toman la vialidad para llegar a la secundaria y preparatoria, han sido víctimas de asaltos.

En su caso particular, dijo que la última vez que le robaron, los amantes de los ajeno entraron en la madrugada a su casa, mientras ella dormía, se llevaron una pantalla, una tablet, su celular, su bolsa que contenía documentos importantes, además de dinero en efectivo.

“Eso fue hace un mes cuando entraron a mi casa, ya no puede uno dormir tranquila porque los delincuentes están al acecho, cuando te roban y no estás en la casa no es tan grave, pero ya ahí es mucho peligro no sabes cómo van a reaccionar los maleantes”.

Mencionó que, del primer robo interpuso la denuncia ante el Ministerio Público pero fue en vano, pues las mismas autoridades encargadas de la justicia le pusieron muchas trabas.

“Me pidieron que señalara a sospechosos, yo les di algunos nombres de jovencitos que a eso se dedican, y resulta que los mismos Policías Ministeriales fueron a decirles que yo los había delatado y luego fueron a reclamarme a mi casa, ya no puede uno confiar”.

Otra de las afectadas comentó que, de nada les sirve tener la base de Fuerza Coahuila cerca de la colonia, ya que los elementos en lugar de pescar a los verdaderos delincuentes, hostigan a los ciudadanos.

“Si andan pasando a cada rato por las calles, pero de que nos sirve no hacen nada, al contrario molestan a los mismos ciudadanos, además pasan a toda velocidad sin tener precaución”, agregó.