Resuelven carencia de medicamentos con subrogación

Hospitales del sector salud pueden ahora hacer compras directas en farmacias para evitar la escasez que anteriormente llegaba a presentarse

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

Con la subrogación del servicio, el Hospital “Amparo Pape” cumple con las necesidades de medicamento para los pacientes, aseguró Ángel Cruz García Rodríguez, Director del nosocomio de la Secretaría de Salud.

Afirmó que debido a las necesidades que tenía el hospital en medicamentos, se les autorizó una prestadora de servicios, la farmacia El Rosario, que les surte todo lo adicional que requieren para no impedir la atención al paciente.

Reconoció que anteriormente requerían de medicamentos que debían pasar por un trámite desde la unidad central de Saltillo, lo que tardaba la atención, por lo que a Monclova como a Torreón, Piedras Negras y Saltillo se les autorizó la compra directa a una farmacia local.

“Ahorita cualquier medicamento que nos hace falta, nos los surte la farmacia, es un servicio subrogado que se hizo a nivel estatal como prestadora de servicios, que a nosotros nos han quitado esa presión de no tener el medicamento”, señaló.

Reconoció que sigue habiendo algunas claves de medicamento que hacen falta, pues como en cualquier hospital se agota, pero es mínimo, porque ahora cuentan con la empresa que les surte el medicamento.

Dijo que muchos medicamentos de demanda de temporada, se les agotan como son los antibióticos de enfermedades respiratorias, los desparasitarios, de tubo digestivo, deshidratación, pero los pueden adquirir en poco tiempo.

Apuntó que los que nunca deben faltar son los de partos, que son la oxitocina, para quirófano, el propanol y medicamento controlado, que si no lo tienen, al paciente no se puede operar o una mujer no puede parir.

Informó que influyó a la necesidad de medicamento que se tenía un exceso de usuarios en el hospital, quienes tenían derecho al IMSS o ISSSTE y quitaban la oportunidad a los pacientes del Seguro Popular.

Al haber una depuración del padrón del Seguro Popular, dando de baja a quienes contaban con otra seguridad social, se logró tener mayor capacidad de atención en medicamentos y servicios a la población.

Aclaró que igualmente como centro de atención tienen la política de “cero rechazo” y a las personas que acuden con alguna emergencia se les atiende aunque no tengan el Seguro Popular.