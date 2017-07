Riesgo latente en El Campanario

Cada que llueve surge el temor de los habitantes del sector por el desplome que pudieran sufrir algunas viviendas

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

A siete años de la inundación y daños en la colonia El Campanario, las familias no han tenido una respuesta satisfactoria y el expediente sigue abierto en el INFONAVIT, indicó Leonardo Rodríguez Cruz, gestor social, quien representó desde un principio a familias del sector.

Recientemente la Delegación del INFONAVIT de Coahuila presentó un documento al Consejo de Administración de México para que revisaran la situación del fraccionamiento, dado que dicho consejo, en todo este tiempo, no ha tocado el tema en sus juntas mensuales, manifestó.

Se solicita revisar la conclusión de los trabajos de rehabilitación en El Campanario, comprobación del presupuesto autorizado de la reparación y aplicación de prórrogas y ajuste de saldo, que son cuestiones incumplidas, destacó Rodríguez Cruz.

Recordó que en la colonia se aplicaron un total de 28 millones de pesos para la reparación de 400 viviendas por parte del INFONAVIT, en el 2013, pero no se ha revisado o auditado la aplicación del recurso y tampoco las condiciones en que quedaron las casas, pues la gente está inconforme porque muchas continuaron con el problema de cuarteaduras, filtración de agua, hundimientos y desprendimiento de techos.

Informó que hay un documento con el compromiso firmado del INFONAVIT de que aplicarían la reubicación de las familias en caso de que la reparación de las casas no haya sido suficiente, pero no han dado ese paso, porque no se ha hecho la valoración de las condiciones de las viviendas, debido a que en su momento, hubo división entre los vecinos y una parte no dejaron entrar al personal del Instituto, además de cambios de delegados, directores y gerentes del INFONAVIT.

La prórroga por aproximadamente un año que el INFONAVIT se comprometió a dar al acreditado en El Campanario, sin cobrar monto ni intereses, tampoco se cumplió y actualmente el adeudo de cada uno creció a más del doble debido a los intereses de un año, afirmó.