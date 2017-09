Riesgo sanitario; colapsa drenaje

Ciudadanos abrieron varios registros para que fluyera el agua de lluvia, ocasionando que la red de drenaje se desbordara en varias colonias

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Cientos de personas están en alto riesgo de contraer alguna infección debido al brote de aguas negras que se da en diversas colonias de Monclova y Frontera a raíz de que personas abren los registros para que se vaya el agua de lluvia, colapsando la red de drenaje y con ello el desbordamiento.

SIMSA Monclova-Frontera señaló que vía in box de su página oficial de Facebook han recibido quejas y solicitudes de ayuda en colonias de Ciudad Frontera como La Borja y Americana, ya que las lluvias han propiciado que el drenaje brote, situación que se repite constantemente en colonias en Monclova como la Elsa Hernández, ambas Estancias y colonias al Sur como Praderas, Otilio Montaño.

Explicaron que esto se debe no sólo a la acumulación de agua por las lluvias de

los últimos días, sino también porque la gente abre las tapas de los drenajes y de los registros que se encuentran en las banquetas, con la creencia de que esto ayudará a disminuir la cantidad de agua que corre por las calles.

“La gente cree que abriendo las tapas del drenaje del servicio sanitario y las de los registros en las banquetas el agua bajará pero no es así, estas líneas no están hechas para esto, no son drenaje para desagüe y es por eso que al permitir la entrada del agua hacen que se saturen y por ende hacen que las aguas negras broten, y esto es peligroso por las infecciones que las personas pudieran adquirir debido a esto, la gente no es consciente que también el cuidado de no tirar basura y mantener limpios sus registros es importante para evitar este tipo de problemáticas”, precisó personal de SIMAS.

Por otra parte, el departamento de Comunicación de SIMAS precisó que durante las temporadas de lluvias en los días en que hay mayor acumulación de humedad suelen registrarse tales quejas, y los desbordamientos de las redes de drenaje sanitario son situaciones comunes, que se dan ante la falta de una red de drenaje fluvial en las colonias, así como por la poca cultura de limpieza entre los usuarios, esto con relación a la basura y la apertura de las tapas del drenaje o registros domiciliarios.