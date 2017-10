Se declara en paro grupo de 30 policías

DELIA TIJERINA, VERÓNICA PRECIADO/REPORTERAS

Molestos porque no se les ha pagado un bono del FORTASEG, cerca de 30 elementos de la Policía Preventiva Municipal entregaron sus armas y unidades para luego congregarse en el exterior de la Presidencia Municipal en paro de labores.

El movimiento se realizó luego de romper el acuerdo al que llegó un grupo de policías con el Presidente Municipal quien explicó que el incentivo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad no se recibió en este año y por ese motivo no se pagó a los elementos, sin embargo se comprometió a dar una gratificación de 2 mil 500 pesos por parte del municipio, por la buena labor que han desempeñado.

Previo al paro de labores de los elementos, estos entregaron las armas y las unidades; el Alcalde Gerardo García vía celular declaró que en ningún momento la Ciudad se ha dejado de vigilar, pues la Policía Escolar, Vialidad, GATEM y Fuerza Coahuila están patrullando Monclova.

Textualmente indicó, “En este momento se cubre en su totalidad patrullaje y vigilancia al 100 % garantizada sin problema y se tomarán medidas con respecto a aquellos que por algún momento no quieran trabajar… Responsable de turno y policías que no quieran laborar no están en paro se ponen por mis instrucciones a disposición de recursos humanos y a disposición de comité de honor y justicia”.